В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить

Генеральному секретарю США Майку Помпео следует прекратить учить жить Россию и спекулировать российским статусом Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства. Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации», — отметил депутат в беседе с «РИА Новости» в четверг, 27 февраля.

Он подчеркнул, что Крым вернулся в состав России навсегда, даже если кто-то пытается оттягивать признание этого факта.

26 февраля Помпео призвал Россию прекратить «оккупацию Крыма». По его словам, в соответствии с «Крымской декларацией», принятой в июле 2018 года, США «не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом».

25 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России.

Согласно пояснительной записке к указу президента, действия политика, о которых идет речь в документе, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.