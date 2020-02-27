Прямой эфир

В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральному секретарю США Майку Помпео следует прекратить учить жить Россию и спекулировать российским статусом Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства. Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации», — отметил депутат в беседе с «РИА Новости» в четверг, 27 февраля.

Можем повторить: Крым готов провести саммит пятерки Совбеза ООН в Ялте
Встречу мировых лидеров предлагают устроить в Ливадийском дворце

Он подчеркнул, что Крым вернулся в состав России навсегда, даже если кто-то пытается оттягивать признание этого факта.

26 февраля Помпео призвал Россию прекратить «оккупацию Крыма». По его словам, в соответствии с «Крымской декларацией», принятой в июле 2018 года, США «не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом».

25 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России.

Согласно пояснительной записке к указу президента, действия политика, о которых идет речь в документе, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ рассказали о словах Помпео про потерянный для Украины Крым
Депутат Госдумы оценил высказывание Помпео о российском Крыме

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020