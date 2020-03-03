Прямой эфир

«Слуга народа» приняла решение проголосовать за отставку премьера Украины

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Слуга народа» приняла решение в среду проголосовать в Верховной раде за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил во вторник, 3 марта, депутат партии Александр Дубинский.

«Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке», — приводит его слова ТАСС.

Премьерный показ: почему глава правительства Украины подал в отставку
На смену Гончаруку может прийти Арсен Аваков

По данным украинских СМИ, вместо Гончарука правительство возглавит вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Вице-премьер <...> Денис Шмыгаль в среду должен сменить премьер-министра Алексея Гончарука во главе правительства»,— говорится в сообщении издания «Левый берег».

Ранее в этот же день председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Гончарук подал заявление об отставке.

Днем ранее Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом страны Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.

28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет вопрос изменения состава правительства.

25 февраля украинские СМИ сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра, пишет «Газета.ру».

В январе в Верховной раде заявляли, что Гончарука могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» Зеленским экономических процессов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Гончарука
Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020