«Слуга народа» приняла решение проголосовать за отставку премьера Украины

Партия «Слуга народа» приняла решение в среду проголосовать в Верховной раде за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил во вторник, 3 марта, депутат партии Александр Дубинский.

«Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке», — приводит его слова ТАСС.

По данным украинских СМИ, вместо Гончарука правительство возглавит вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Вице-премьер <...> Денис Шмыгаль в среду должен сменить премьер-министра Алексея Гончарука во главе правительства»,— говорится в сообщении издания «Левый берег».

Ранее в этот же день председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Гончарук подал заявление об отставке.

Днем ранее Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом страны Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.

28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет вопрос изменения состава правительства.

25 февраля украинские СМИ сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра, пишет «Газета.ру».

В январе в Верховной раде заявляли, что Гончарука могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» Зеленским экономических процессов.