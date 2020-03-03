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Депутаты Верховной рады внесли постановление о недоверии генпрокурору

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке. Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента во вторник, 3 марта, но на момент публикации новости его текст опубликован не был.

Среди депутатов, ставших инициаторами постановления, члены фракции «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

2 марта заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в правительстве Украины необходимы изменения. По его словам, 4 марта на заседании парламента необходим «серьезный разговор» с руководством правоохранительных органов страны, в особенности с Рябошапкой.

В ноябре 2019 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом уволить Рябошапку. В документе говорилось, что за почти три месяца работы на посту генеральный прокурор «не продемонстрировал активности» в расследовании деятельности экс-президента страны Петра Порошенко. Это расследование было одним из предвыборных обещаний Зеленского.

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