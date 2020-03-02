В «Слуге народа» заявили о необходимости изменений в правительстве Украины

В правительстве Украины необходимы изменения. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время выступления на заседании согласительного совета Верховной рады.

«Есть претензии к руководителям правоохранительных структур. Правительство нуждается в институциональных изменениях», — цитирует политика ТАСС.

По словам парламентария, 4 марта на заседании парламента нужно «провести серьезный разговор» с возглавляющими правоохранительные органы страны, в особенности с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Ранее в этот же день руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика правительства премьер-министра Украины Алексея Гончарука ведет страну к экономическому краху, передает RT.

28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась, отмечало «Федеральное агентство новостей». Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет вопрос изменения состава правительства.