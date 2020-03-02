СКР возбудил дело за уголовное преследование Украиной сотрудников ведомства

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов Украины за незаконное привлечение российских следователей к уголовной ответственности. Об этом сообщается 2 марта на сайте ведомства.

В 2015–2016 годах российский СК вел расследование в отношении гражданина Украины Ахтема Чийгоза. Мужчина участвовал в организации массовых беспорядков и препятствовал работе властей Крыма в ходе событий 2014 года. Вина украинца была доказана, и в 2017-м его приговорили к восьми годам лишения свободы.

В феврале текущего года сотрудники Нацполиции Украины и прокуратуры так называемой Автономной Республики Крым инициировали уголовное преследование троих заведомо невиновных россиян, которые вели предварительное следствие по делу Чийгоза.

В рамках досудебного производства граждан РФ бездоказательно заподозрили в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сообщения о подозрении вынес замначальника ГУ Нацполиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе начальник следственного управления Сергей Пантелеев.

«Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту Российский Федерации носит лишь провокационный характер», — говорится в сообщении СК.

По данному факту российское ведомство возбудило уголовное дело о незаконном привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 299 УК РФ). Следователи собирают доказательства причастности к данному делу сотрудников украинских правоохранительных органов.

Ранее, в конце февраля, СК РФ заочно обвинил россиянина Михаила Агафонова в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве, которое произошло в феврале 2018 года. Атаку организовали «Украинские националисты», участники митинга забросали камнями и другими предметами фасад здания российского центра, повредили окна и двери.