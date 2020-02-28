СК обвинил россиянина в нападении на представительство РФ в Киеве

Участнику антироссийской акции в Киеве 18 февраля 2018 года, гражданину РФ Михаилу Агафонову предъявлено заочное обвинение в нападении на Российский центр науки и культуры. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) России в пятницу, 28 февраля.

Обвинение предъявлено по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Антироссийскую акцию организовал руководитель «Украинских националистов» Николай Коханивский 18 февраля 2018 года. Ее участники забросали камнями и другими предметами фасад здания Российского центра науки и культуры, повредили окна и двери, тем самым нанеся ему существенный материальный ущерб.

В отношении гражданина Украины Николая Коханивского также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Именно он распространил в интернете видеозапись, в которой призывал всех желающих принять участие в антироссийском митинге.

9 декабря 2019 года активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры организовали в Париже антироссийскую акцию в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четверки», которые проходили в тот день в столице Франции. Они вышли на улицы Парижа с антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами. Во время митинга их забросали яйцами.