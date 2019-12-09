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Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже

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Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
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Активистов «Движения ветеранов Украины» и представителей диаспоры во время акции в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четверки» в Париже забросали яйцами. Об этом организаторы митинга сообщили в Facebook.

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Как пишет «РИА Новости», активисты вышли на улицы французской столицы с антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами. Во время митинга их забросали яйцами, но, как отметили представители движения, это не изменило их «боевого настроения».

Ранее в Киеве 8 декабря во время акции на майдане протестующие закидали яйцами экс-президента Украины Петра Порошенко. Бывший глава государства вышел на площадь, где огласил требования украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед саммитом «нормандской четверки».

Помимо Порошенко на акции выступили депутат от фракции «Европейская солидарность» Андрей Парубий, представитель партии «Голос» Инна Совсун и лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, а также другие общественные деятели и музыканты.

Участники митинга развернули партийные знамена, флаги и плакаты с лозунгами «Красные линии для Зе!», «Я не хочу в Союз», «Верни не унитазы — верни Крым» и другими слоганами.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

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