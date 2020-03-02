Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Мельничук рассказал, что якобы был задержан по запросу России. Вместе с ним были задержаны его беременная жена и девятимесячный сын. Все они находятся в отделении.

Кроме того, бывший комбат в своем обращении попросил помощи у сотрудников украинского посольства, связаться с ним и предоставить ему адвоката.

На сайте СК РФ говорится, что Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин - инцидент произошел в 2014 году.

2 января доброволец из России Евгений Шаталoв, побывавший в плену у украинского националистического батальонa «Aйдар», рассказал журналистам о том, что в заключении подвергался пыткам.

Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «Самообороны Майдана» — формирований активистов, которые оказывали вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время разгона Евромайдана.