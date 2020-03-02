Прямой эфир

СК РФ запросил заочно арестовать украинского экс-депутата Мосийчука

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году и объявленного в розыск. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила ТАСС в пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Вирусный майдан: украинцы взбунтовались против «прокаженных» из Китая
Беспорядки в Полтавской области напомнили фильмы о зомби

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука. Судебное заседание назначено на 17 марта в 09:30 мск», — рассказали в пресс-службе.

3 декабря 2019 года СК России заочно предъявил обвинение экс-депутату Мосийчуку.

10 марта 2016 года на территорию посольства РФ в Киеве было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью. Однако пожара не произошло. Это было не первое нападение на российское представительство.

До этого неизвестные в камуфляже и балаклавах, вооруженные бейсбольными битами, повредили три автомобиля посольства, а на территорию дипмиссии полетели дымовые шашки и файеры. Кроме того, здание посольства закидывали яйцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-депутата рады приговорили к 2 годам колонии за атаку на посольство РФ
Суд заочно арестовал еще одного участника нападения на посольство РФ в Киеве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020