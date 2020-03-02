СК РФ запросил заочно арестовать украинского экс-депутата Мосийчука

Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году и объявленного в розыск. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила ТАСС в пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука. Судебное заседание назначено на 17 марта в 09:30 мск», — рассказали в пресс-службе.

3 декабря 2019 года СК России заочно предъявил обвинение экс-депутату Мосийчуку.

10 марта 2016 года на территорию посольства РФ в Киеве было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью. Однако пожара не произошло. Это было не первое нападение на российское представительство.

До этого неизвестные в камуфляже и балаклавах, вооруженные бейсбольными битами, повредили три автомобиля посольства, а на территорию дипмиссии полетели дымовые шашки и файеры. Кроме того, здание посольства закидывали яйцами.