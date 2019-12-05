Суд заочно арестовал еще одного участника нападения на посольство РФ в Киеве

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест еще одного участника нападений на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах. Гражданин Украины Роман Рагозин объявлен в международный розыск.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

В пресс-службе Следственного комитета РФ уточнили, что 34-летний гражданин Украины Роман Рагозин 6 марта 2016 года с другими лицами активно участвовал в нападении на здание посольства России в Киеве, в результате чего был грубо нарушен порядок работы российского диппредставительства, а имуществу посольства причинен значительный материальный ущерб.

Уголовное дело расследуется Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК России. Ранее была установлена причастность к нападению на посольство РФ граждан Украины Ирмы Крат и Владимира Кошовенко. Они также объявлены в международный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

4 декабря бывший депутат Верховной рады Николай Рудьковский на заседании Мосгорсуда полностью признал свою вину в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.