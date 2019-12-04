Экс-депутат рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве

Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский полностью признал свою вину в истории с нападением на посольство России в Киеве, произошедшей пять лет назад во время массовых беспорядков. Об этом он сказал в среду, 4 декабря, на заседании в зале Мосгорсуда.

«Суть обвинения мне понятна, я полностью признаю свою вину в содеянном, согласен с обвинением, приношу свои извинения. Я прошу рассмотреть дело в особом порядке. Я и адвокаты готовы к этому процессу», — цитирует Рудьковского «РИА Новости».

Он также попросил рассмотреть дело в особом порядке.

По данным агентства, решение о рассмотрении дела в особом порядке ранее уже было принято. Это означает, что обвиняемый должен полностью признать свою вину, а суд не будет изучать его причастность к преступлению и вынесет приговор на основе характеристики личности обвиняемого.

На данный момент экс-депутат проходит по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»). По ней грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В октябре 2018 года Рудьковского задержали в Москве. На тот момент он уже был объявлен в розыск за нападение на посольство РФ в Киеве. По версии НСН, Рудьковский покинул Украину еще в 2014 году.

В феврале 2017 года Следственный комитет России предъявил заочное обвинение шестерым фигурантам дела о нападении на посольство РФ в столице Украины. Подозреваемые проходили по двум эпизодам, совершенным в 2014 и в 2016 годах.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве несколько экс-депутатов Верховной рады и активисты украинских националистических организаций «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) забросали посольство камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. В итоге нападавшие повредили здание и дипломатические автомобили. Прибывший на место происшествия украинский депутат Рудьковский присоединился к радикалам и принял участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Предполагается, что целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами. Ущерб Министерству иностранных дел России от нападения превысил 14 млн рублей.