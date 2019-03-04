Сторонники ПЦУ и «Правый сектор» избили прихожан храма на Украине

Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и члены «Правого сектора» (запрещен в РФ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Гнездичное Тернопольской области.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, инцидент произошел 3 марта. Протоиерей местного храма Стефан Балан рассказал, что, согласно достигнутым ранее договоренностям, богослужения обеих церквей должны были совершаться поочередно.

Однако представители ПЦУ третий раз нарушили условия, открыв опечатанный храм и начав совершать богослужение. Сторонники УПЦ потребовали разрешить и им провести службу в храме, на что получили отказ.

Переговоры продолжались некоторое время, пока вход в церковь блокировали около 20 членов «Правого сектора». По словам отца Стефана, радикалы во главе с клириком Иваном Лесиком начали бить верующих и выгонять их из помещения на улицу, выкрикивая: «Москалям здесь не быть».

По свидетельствам очевидцев, полиция не препятствовала радикалам.

23 февраля сторонники непризнанной украинской церкви захватили в селе Жидичев (Волынская область) храм Святого Николая Чудотворца, принадлежащий канонической УПЦ.

Как сообщил глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ Олег Точинский, храм штурмовали порядка 70 человек, невзирая на сотрудников полиции.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой ПЦУ. В Русской православной церкви (РПЦ) отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря) заявил, что только 36 из 12 тыс. общин УПЦ перешли в ПЦУ. При этом украинский президент Петр Порошенко 18 февраля сказал, что к «новой церкви» присоединились 320 приходов.