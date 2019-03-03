Задержанного в Крыму архиепископа «новой церкви» Украины отпустили

Задержанного в Симферополе руководителя информационного отдела Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископа Климента (Куща) отпустили.

Как сообщил адвокат служителя новой церковной структуры Николай Полозов в Facebook, его отпустили без составления протокола.

Информацию также подтвердила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

3 марта архиепископа задержали на автовокзале Симферополя за мелкое хулиганство и отвезли в Киевский районный отдел полиции. По словам адвоката, «за якобы нецензурную брань».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой ПЦУ.

В Русской православной церкви (РПЦ) отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря) заявил, что только 36 из 12 тыс. общин УПЦ перешли в ПЦУ. При этом украинский президент Петр Порошенко 18 февраля сказал, что к «новой церкви» присоединились 320 приходов.