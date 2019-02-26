РПЦ обвинила Киев в желании ликвидировать Украинскую православную церковь

Русская православная церковь обвинила Киев в желании ликвидировать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

В распространенном заявлении Священный синод РПЦ обращает внимание на принятые украинскими властями законы, которые нацелены на лишение церкви ее названия, монастырей и храмов.

«Местным властям и правоохранительным органам даны рекомендации максимально способствовать переводу общин УПЦ в раскол <…> десятки храмов захвачены путем взлома, при поддержке военизированных формирований, с неоднократными фактами избиений духовенства и верующих…», —цитирует заявление ТАСС.

В РПЦ указали на рост насилия на фоне объединения неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви, что противоречит заверениям Киева и Константинопольского патриархата о мирном характере слияния двух структур. В этой связи Священный синод призвал власти Украины «прекратить гонения против собственных граждан, не желающих присоединиться к расколу», а поместные православные церкви поддержать «гонимую» УПЦ молитвенно.

20 декабря прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, которым обязывает нынешнюю каноническую церковь сменить свое название в трехмесячный срок. При этом новое название обязательно должно включать фразу «Русская православная церковь». В случае отказа власти грозят аннулировать устав УПЦ, что будет означать ее ликвидацию как церковной организации.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко), считающийся ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (в миру Михаил Денисенко). Последнего РПЦ лишила сана в 1992 году после его решения создать непризнанную мировым православием Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Спустя пять лет он был предан анафеме.

28 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет условия перехода религиозной общины из одной церкви в другую. Согласно документу, решение об этом община принимает путем голосования верующих. При этом созвать собрание для голосования может любой представитель прихода.

В Русской православной церкви отметили, что подписанный членами синода Константинопольского патриархата томос является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.