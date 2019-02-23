В Минкультуры Украины заявили о переходе 340 приходов из УПЦ в «новую церковь»

Директор департамента по делам религий министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что около 340 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешли в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает «РИА Новости».

«На сегодня мы фиксируем уже около 350 законченных процессов изменения подчинения с УПЦ Московского Патриархата в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных», — сказал Юраш.

Директор департамента также выразил уверенность, что в будущем переход в ПЦУ станет еще динамичнее, поскольку в настоящее время процесс «искусственно сдерживается». Отмечается, что не все переходы оформлены юридически. При этом епископ Барышевский Виктор уточнил, что некоторые парафии УПЦ были захвачены силовыми методами.

В последние месяцы храмы УПЦ на Украине неоднократно подвергались нападениям. 17 февраля сообщалось, что сторонники ПЦУ взломали храм канонической Украинской православной церкви в селе Озеряны Волынской области. Представители «новой церкви» в присутствии полиции срезали болгаркой замки и провели в храме «ревизию». Священник пытался остановить нарушителей, напоминая, что церковь «является украинской, а не московской».

16 февраля в Кривом Роге неизвестные напали на храм Вознесения Господня. Злоумышленники бросили у входа бутылку с зажигательной смесью и оставили на здании нацистские надписи.

21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря) заявил, что только 36 из 12 тыс. общин УПЦ перешли в Православную церковь Украины ПЦУ. При этом украинский президент Петр Порошенко 18 февраля сказал, что к «новой церкви» присоединились 320 приходов.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. В Русской православной церкви (РПЦ) отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы. Это решение Константинопольского патриархата не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.