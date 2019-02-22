Кличко вспомнил о русских корнях и встал на защиту УПЦ

Мэр Киева Виталий Кличко в разговоре с пожилой горожанкой призвал не вмешиваться в дела канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Видео беседы было опубликовано 22 февраля на телеканале РЕН ТВ.

Неизвестная киевлянка заметила градоначальнику, что монастырь в Голосеевском городском парке, к сожалению, российский (имея в виду каноническую УПЦ).

«Я наполовину русский, у меня мама русская. Так что, мы сейчас будем выгонять всех русских, румын или кого-то? Есть разные монастыри, это вера, Церковь, и не нужно туда лезть», — ответил ей Кличко.

Он добавил, что не имеет никакого значения — русский монастырь или украинский.

21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря) заявил, что только 36 из 12 тыс. общин УПЦ перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). При этом украинский президент Петр Порошенко 18 февраля сказал, что к «новой церкви» присоединились 320 приходов, пишет «Газета.ру».

Накануне нового, 2019 года при активном вмешательстве Порошенко в дела церкви в стране была создана новая структура, объединившая в себе две неканонические церкви и назвавшая себя Православной церковью Украины (ПЦУ). 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос о ее автокефалии.

В Русской православной церкви считают томос об автокефалии результатом «неуемных политических и личных амбиций», а также отмечают, что данный документ не имеет канонической силы. Православные церкви по всему миру отказываются признавать ПЦУ.