В Украинской православной церкви назвали число перешедших в ПЦУ религиозных общин

Только 36 из 12 тыс. общин Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины. Об этом рассказал архиепископ УПЦ Климент (Вечеря) в четверг, 21 февраля.

Он отметил «безумное давление» на приходы УПЦ со стороны властей Украины.

«Сегодня можно заявить, что, несмотря на эти усилия, сменили конфессиональную принадлежность из 12 тыс. религиозных общин УПЦ только 36 общин», — цитирует его «РИА Новости».

20 декабря замглавы комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий заявил, что Киев может отозвать регистрацию у канонической Украинской православной церкви, если она откажется сменить название. Парламент страны также лишил УПЦ права называться украинской.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы. Это решение Константинопольского патриархата не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.