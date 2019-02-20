В УПЦ опровергли выводы минкульта о своей принадлежности к РПЦ

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не имеет юридической принадлежности к Русской православной церкви (РПЦ), а ее руководящие органы — Собор и Синод — находятся на территории Украины. Об этом 20 февраля заявил глава информационного отдела УПЦ архиепископ Климент, комментируя выводы министерства культуры Украины о том, что украинская церковь принадлежит РПЦ.

«Закон, на который ссылается минкульт, говорит о руководящем центре религиозной организации. Любой человек, обладающий зрением, в том числе и украинский чиновник, может ознакомиться с учредительными документами УПЦ и прочитать, что там черным по белому написано — высшими руководящими органами УПЦ являются ее Собор и Синод, которые никогда в истории в Москве заседаний не проводили», — цитирует его ТАСС.

Священнослужитель также добавил, что с его точки зрения нет ничего зазорного в том, что архиереи УПЦ принимают участие в соборах РПЦ.

Ранее стало известно, что министерство культуры Украины провело религиоведческую экспертизу и якобы обосновало принадлежность УПЦ к РПЦ. В частности, чиновники отметили, что украинское духовенство принимает участие в соборах РПЦ, а митрополит украинской церкви после избрания благословляется Патриархом Московским и всея Руси, сообщает 20 февраля местное издание «Украинские новости».

22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, в соответствии с котором религиозные организации, чьи центры находятся на территории «страны-агрессора» (так Киев называет Россию), должны изменить свои названия и обозначить принадлежность к иностранным религиозным организациям в течение трех месяцев. Представители УПЦ систематически отмечают, что не имеют юридического отношения к РПЦ, и не видят оснований менять свое название.

Накануне нового 2019 года при активном вмешательстве Порошенко в дела церкви в стране была создана новая структура, объединившая в себе две неканонические церкви и назвавшая себя Православной церковью Украины (ПЦУ). 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос о ее автокефалии. Как заявлял глава государства 18 февраля, к «новой церкви» присоединились 320 приходов, пишет «Газета.ру».

В Русской православной церкви считают томос об автокефалии результатом «неуемных политических и личных амбиций», а также отмечают, что данный документ не имеет канонической силы. Православные церкви по всему миру отказываются признавать ПЦУ.