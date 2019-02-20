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Украинский суд арестовал землю Загаецкого монастыря канонической УПЦ

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Фото: drevo-info.ru
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Шумский районный суд Тернопольской области арестовал землю Загаецкого Иоанновского мужского монастыря, принадлежащего канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее постановление от 15 февраля размещено в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Суд пришел к выводу, что депутаты местного сельсовета, передавшие в 2015 году указанные земли площадью 1,22 га в распоряжение монастыря, превысили свои полномочия, так как там находится памятник архитектуры — церковь Святителя Иоанна Милостивого 1636 года.

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По мнению суда, решение сельсовета нарушило две статьи украинского Земельного кодекса.

На основании этого прокуратура Тернопольской области возбудила уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением, отмечает ТАСС.

Загаецкий Иоанновский монастырь был основан в 1626 году в селе Загайцы Кременецкого уезда Волынской губернии. При Иоанновском храме был открыт скит для монахов из Почаевской лавры.

В декабре 2018 года при активном вмешательстве украинского президента Петра Порошенко в дела церкви в стране была создана новая структура, объединившая в себе две неканонические церкви и назвавшая себя Православной церковью Украины (ПЦУ).

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос о ее автокефалии.

В Русской православной церкви подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

Православные церкви по всему миру отказались признавать ПЦУ.

После получения томоса на Украине начались попытки захвата храмов канонической УПЦ.

17 февраля сообщалось, что радикалы взломали храм в селе Озеряны Волынской области.

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