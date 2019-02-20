Украинский суд арестовал землю Загаецкого монастыря канонической УПЦ

Шумский районный суд Тернопольской области арестовал землю Загаецкого Иоанновского мужского монастыря, принадлежащего канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее постановление от 15 февраля размещено в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Суд пришел к выводу, что депутаты местного сельсовета, передавшие в 2015 году указанные земли площадью 1,22 га в распоряжение монастыря, превысили свои полномочия, так как там находится памятник архитектуры — церковь Святителя Иоанна Милостивого 1636 года.

По мнению суда, решение сельсовета нарушило две статьи украинского Земельного кодекса.

На основании этого прокуратура Тернопольской области возбудила уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением, отмечает ТАСС.

Загаецкий Иоанновский монастырь был основан в 1626 году в селе Загайцы Кременецкого уезда Волынской губернии. При Иоанновском храме был открыт скит для монахов из Почаевской лавры.

В декабре 2018 года при активном вмешательстве украинского президента Петра Порошенко в дела церкви в стране была создана новая структура, объединившая в себе две неканонические церкви и назвавшая себя Православной церковью Украины (ПЦУ).

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос о ее автокефалии.

В Русской православной церкви подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

Православные церкви по всему миру отказались признавать ПЦУ.

После получения томоса на Украине начались попытки захвата храмов канонической УПЦ.

17 февраля сообщалось, что радикалы взломали храм в селе Озеряны Волынской области.