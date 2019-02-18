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Украинские силовики задержали митрополита УПЦ в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские силовики задержали митрополита Горловского и Славянского Митрофана на КПП в подконтрольном Киеву Славянске, сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви.

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Его задержали после проверки документов и под конвоем доставили в отдел полиции для установления личности. Там митрополиту пришлось побеседовать со следователем. Никаких обвинений ему не предъявили и отпустили, отмечает «РИА Новости».  

В последние месяцы храмы и священнослужители УПЦ на Украине неоднократно подвергались нападениям. Так, 16 февраля в Кривом Роге неизвестные напали на храм Вознесения Господня. Злоумышленники бросили у входа бутылку с зажигательной смесью и оставили на здании нацистские надписи.

За несколько дней до этого в аэропорту Борисполь украинские правоохранители задержали епископа УПЦ Гедеона, который возвращался на родину из США, где выступал в конгрессе с рассказом о нападениях радикалов на храмы и притеснении верующих. Теперь власти Украины намерены депортировать его из страны.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

Решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии так называемой Православной церкви Украины не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.

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