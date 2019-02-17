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Сторонники украинской «новой церкви» вновь напали на храм УПЦ

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) взломали храм канонической Украинской православной церкви в селе Озеряны Волынской области. Об этом сообщает УПЦ со ссылкой на пресс-службу местной епархии.

Инцидент произошел 15 февраля. Представители ПЦУ в присутствии полиции срезали болгаркой замки и провели в храме «ревизию». Священник пытался остановить нарушителей, напоминая, что церковь «является украинской, а не московской».

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При этом отмечается, что это не первый визит сторонников ПЦУ. За несколько дней до этого они требовали ключи от храма, а 10 февраля попытались провести собрание о «переходе» из канонической УПЦ в новообразованную церковь. Несмотря на то что накануне подобное обсуждение уже проводилось и на нем было принято решение о дальнейшем подчинении общины митрополиту Онуфрию.

В последние месяцы храмы УПЦ на Украине неоднократно подвергались нападениям. 16 февраля в Кривом Роге неизвестные напали на храм Вознесения Господня. Злоумышленники бросили у входа бутылку с зажигательной смесью и оставили на здании нацистские надписи.

В тот же день представители ПЦУ попытались захватить Свято-Георгиевский храм в селе Пески Волынской области. По словам местных жителей, в нападении на храм участвовали жители соседнего города Берестечко, которым неделю назад удалось захватить Свято-Троицкий собор. Кроме того, рядом присутствовали командир местной части МЧС и служитель новой церковной структуры Украины.

Кроме того, за несколько дней до этого в аэропорту города Борисполь украинские правоохранители задержали епископа УПЦ Гедеона, который возвращался на родину из США, где выступал в конгрессе с рассказом о нападениях радикалов на храмы и притеснении верующих. Теперь власти Украины намерены депортировать его из страны.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы. Это решение Константинопольского патриархата не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.

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