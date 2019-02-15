Епископ УПЦ Гедеон рассказал об обстоятельствах его депортации в США

Депортированный из Украины в США епископ канонической УПЦ Гедеон сообщил, что пограничники в киевском аэропорту Борисполь изъяли его загранпаспорт, заявив, что документ утерян. По словам священнослужителя, это стало формальным поводом не пустить его в страну.

«Формальный повод не пустить меня в страну был то, что мой заграничный паспорт утерян. Хотя это поразительно, так как я его привез в кармане. Они его взяли и говорят: «А теперь он утерян». Просто беспредел», — рассказал «Известиям» находящийся в Сан-Франциско епископ.

Он добавил, что с этим загранпаспортом он в течение двух предыдущих месяцев «десятки раз пересекал границу Украины, никаких проблем не было».

«Во время депортации никаких разговоров с пограничниками не было, так как прошло уже почти 12 часов, меня держали в этом накопителе. И уже просто сопровождали спецназ и представители аэропорта прямо в самолет», — отметил Гедеон.

Он добавил, что ездил в США по приглашению «некоторых конгрессменов».

Также, по его словам, он встречался с госсекретарем Майком Помпео, которому рассказал, что на Украине «нарушаются права человека, свобода совести и свобода печати и вообще свобода правильно исповедовать свою веру, любую веру».

О намерении украинских властей депортировать епископа Гедеона стало известно утром 14 февраля. По словам протодиакона Антония, епископ лишен украинского гражданства.

Гедеона задержали ночью 14 февраля в киевском аэропорту Борисполь. Отмечается, что священнослужитель возвращался из США, где выступал в конгрессе и рассказал о нападениях радикалов на храмы, а также притеснении верующих. На паспортном контроле выяснилось, что документы епископа якобы недействительны.

В декабре Верховная рада лишила УПЦ права называться украинской. 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.