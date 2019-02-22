ОБСЕ ответила УПЦ в связи с угрозой эскалации религиозного конфликта

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ответила на обращение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в связи угрозой эскалации религиозного конфликта на Украине, сообщил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам, европейская организация внимательно следит за происходящим в этой стране и в полной мере осознает все возможные риски.

«Мы пристально следим за тем, что происходит, <…> СММ (специальную мониторинговую миссию. — Ред.) просили наблюдать, и если вы следите за докладами СММ, то увидите регулярные отчеты о ситуации», — заявил Гремингер агентству «РИА Новости». Он добавил, что данная позиция и не только были изложены в ответном письме УПЦ.

Давление на каноническую Украинскую православную церковь со стороны Киева и националистических группировок значительно усилилось после того, как в начале января Константинопольский патриархат признал так называемую Православную церковь Украины. Члены синода подписали тогда томос об автокефалии ПЦУ.

В Русской православной церкви отметили, что данный документ является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

Решение Константинопольского патриархата не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.