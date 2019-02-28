«Правый сектор» пригрозил сорвать концерты Жванецкого на Украине

Украинские радикалы пригрозили сорвать на Украине выступления писателя-сатирика Михаила Жванецкого, которому 6 марта исполнится 85 лет.

Отмены мероприятий 16 и 21 марта потребовал один из главарей одесского «Правого сектора» (запрещен в РФ) Сергей Стерненко.

«Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию», — цитирует Стерненко агентство УНН.

Жванецкий является уроженцем Одессы. Он носит звания народного артиста Украины и России.

«Первый раз слышу. Теперь не знаю, но буду думать», — приводит комментарий Жванецкого «Федеральное агентство новостей».

28 февраля указом президента РФ Жванецкий был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В ноябре 2017 года радикалы сорвали спектакль художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина в Одессе. Причиной националисты назвали позицию артиста по Крыму.