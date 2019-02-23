Украинские раскольники захватили храм УПЦ в Волынской области

Сторонники непризнанной украинской церкви захватили в селе Жидичев (Волынская область) храм Святого Николая Чудотворца, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 22 февраля сообщил глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

По его словам, храм штурмовали порядка 70 человек, невзирая на сотрудников полиции. Позже к ним присоединились студенты духовной семинарии «новой» украинской церкви.

«Днем эти люди срезали замки, хотя их в окружении держала полиция, можно сказать, что они препятствовали работе полиции. Когда они зашли внутрь — начали проводить какую-то инвентаризацию. Нас во внутрь до сих пор не пускают», — приводит слова Точинского «Страна.ua».

На месте до сих пор работает полиция, ожидается приезд следственной группы.

После предоставления Константинопольским патриархатом томоса об автокифалии Православной церковью Украины (ПЦУ), созданной с подачи украинского президента Петра Порошенко, захват и нападение на храмы канонической церкви начали происходить регулярно.

Так, 17 февраля сообщалось, что радикалы взломали храм в селе Озеряны Волынской области.