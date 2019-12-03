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СК заочно обвинил экс-депутата Украины в нападении на посольство РФ

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ заочно предъявило обвинение бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку. Его обвиняют в нападении на посольство России в Киеве, которое произошло в марте 2016 года. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 3 декабря.

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«В рамках расследования этого уголовного дела получены неопровержимые доказательства участия в нападении бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб», — сказано в сообщении.

Мосийчук обвиняется по ст. 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», он объявлен в розыск.

Кроме того, к уголовной ответственности за нападения были привлечены и другие украинские депутаты — Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Отмечается, что перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.

Расследование продолжается.

Ранее СК установил еще одного предполагаемого участника нападений на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах. Им оказался гражданин Украины Роман Рагозин.

10 марта 2016 года на территорию посольства РФ в Киеве было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью. Однако пожара не произошло. Это было не первое нападение на российское представительство. До этого неизвестные в камуфляже и балаклавах, вооруженные бейсбольными битами, повредили три автомобиля посольства, а на территорию дипмиссии полетели дымовые шашки и файеры. Кроме того, здание посольства закидывали яйцами.

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