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Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

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Фото: Depositphotos
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Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан. Об этом сообщило генконсульство РФ в Хьюстоне в своем Тwitter-аккаунте.

«По данным регионального представительства Госдепартамента США, при стрельбе в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, никто из иностранных граждан не пострадал», — говорится в сообщении.

1 декабря неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане после матча по американскому футболу, ранив не менее 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что задержан один подозреваемый, но полиция не уверена, имеет ли он отношение к инциденту.

26 ноября а американском городе Ванкувер (штат Вашингтон) произошла стрельба на парковке местной начальной школы, в результате которой пострадали два человека.

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