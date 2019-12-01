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Неизвестный открыл стрельбу после футбола в Новом Орлеане

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Фото: nola.com/DAVID GRUNFELD
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Неизвестный в воскресенье, 1 декабря, открыл стрельбу в Новом Орлеане после матча по американскому футболу. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на чиновников и городское полицейское управление (NOPD).

По данным полиции, в результате нападения пострадали 11 человек, они госпитализированы. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Следователи заявили о задержании на месте происшествия человека, его причастность к инциденту устанавливается.

Стрельба произошла во Французском квартале — оживленном районе в исторической части Нового Орлеана — в 3:21 по местному времени (12:21 мск).

29 ноября в разгар «Черной пятницы» мужчина с ножом напал на прохожих на торговой улице Гроте Марктстраат в Гааге в Нидерландах, после чего скрылся. Пострадали трое несовершеннолетних, их уже выписали из больницы. Городская полиция задержала подозреваемого в атаке.

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