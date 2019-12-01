В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек

В перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике были убиты не менее 14 человек. Об этом сообщило издание El universal.

Столкновение сотрудников муниципальной полиции со злоумышленниками в муниципалитете Вилья-Унион произошло в субботу, 30 ноября.

По словам губернатора региона Мигеля Солиса, были убиты 10 предполагаемых боевиков наркокартеля и четыре полицейских, при этом еще шестеро правоохранителей получили ранения.

В конце октября Национальная гвардия Мексики обнаружила склад с взрывчаткой, украденной при ограблении грузовика в городе Сан-Сальвадор-Уисколте. При операции также задержали 13 предполагаемых злоумышленников. При них обнаружили несколько единиц оружия, 950 патронов и три машины.