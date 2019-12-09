Экс-депутата рады приговорили к 2 годам колонии за атаку на посольство РФ

Бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского приговорили к двум годам колонии за нападение на посольство России в Киеве в 2014 году. Такое решение принял Мосгорсуд 9 декабря.

Экс-парламентария признали виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ), пишет «Интерфакс».

На заседании Мосгорсуда 4 декабря Рудьковский полностью признал вину и в связи с этим попросил рассмотреть дело в особом порядке, то есть без исследования его причастности к преступлению. В таких ситуациях приговор выносится на основе характеристики личности обвиняемого. Как отмечает «Газета.ру», Рудьковский заявил, что раскаивается в содеянном.

Рудьковского задержали в Москве в октябре 2018 года. Бывший парламентарий уехал из Украины в 2014 году, а после нападения на дипмиссию был объявлен Россией в международный розыск.

По данным следствия, 14 июня 2014 года несколько экс-депутатов Верховной рады вместе с украинскими националистами забросали здание посольства РФ в Киеве камнями и пытались поджечь его, а также повредили дипломатические автомобили. Ущерб, нанесенный российскому МИДу, превысил 14 млн рублей.

3 декабря Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение экс-депутату рады Игорю Мосийчуку, а 5 декабря Бaсманный суд Mocквы санкционировaл заочный aрeст eщe одного участникa нападения, Романа Рaгoзина, который уже объявлен в международный розыск.