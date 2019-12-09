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На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

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Фото: facebook.com
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Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.

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«По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд. Например, Андерс Ослунд (шведский экономист. — Ред.) дает оценку около $100 млрд)», — написал Милованов на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, стоимость объектов недвижимого государственного имущества в Крыму и Донбассе составляет около 85 млрд грн ($3 млрд).

Кроме того, Милованов приводит оценку Фонда государственного имущества: на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) расположены около 70% государственных активов Украины.

20 ноября сообщалось, что администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила о планах потребовать до конца 2019 года от правительства России 1,24 млрд гривен ($51,2 млн) за потерю портов в Крыму. Именно в такую сумму АМПУ оценивает общую стоимость имущества, утраченного в портах Керчи, Севастополя, Ялты, Феодосии и Евпатории. Украинская сторона отмечает, что понесла потери, когда лишилась активов филиалов, управлявших портами Крыма до утраты Киевом контроля над полуостровом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина итоги референдума не признает.

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