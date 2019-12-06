В Совфеде посоветовали Зеленскому отказаться от претензий на Крым

Член Совета Федерации России Екатерина Алтабаева призвала президента Украины Владимира Зеленского оставить претензии на Крым, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 6 декабря.

«Хотелось бы, чтобы человек, который выбран президентом Украины, понимал реалии сегодняшнего дня», — отметила сенатор.

Она подчеркнула, что эти реалии заключаются в том, что Крым и Севастополь уже более пяти лет являются территорией России. Более того, они всегда принадлежали к русскому миру.

Ранее в этот же день на официальном сайте украинского лидера был опубликован поздравительный видеоролик по случаю дня вооруженных сил страны. В нем он пообещал обязательно вернуть «наших людей и наши территории», так как, по его словам, «Донбасс — это Украина, Луганск — это Украина, Крым — это Украина».

2 декабря Зеленский высказал мнение, что США могли бы помочь Украине вернуть Крым, так как имеют «прямые отношения с Россией» и вес в Европе. По его словам, президент США «Дональд Трамп может поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным, «чтобы положить конец этой трагедии».

При этом 27 ноября в США предлагали украинской власти пересмотреть отношение к крымскому вопросу и признать полуостров территорией России. В тот же день стало известно, что американская компания Apple устранила ошибку в одном из своих приложений и теперь Крым отображается в сервисе как часть РФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.