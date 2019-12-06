Прямой эфир

В Совфеде посоветовали Зеленскому отказаться от претензий на Крым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Совета Федерации России Екатерина Алтабаева призвала президента Украины Владимира Зеленского оставить претензии на Крым, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 6 декабря.

«Важно, чтобы Киев начал децентрализацию»
Глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе — о перспективах «нормандского саммита» и «смерти мозга» НАТО

«Хотелось бы, чтобы человек, который выбран президентом Украины, понимал реалии сегодняшнего дня», — отметила сенатор.

Она подчеркнула, что эти реалии заключаются в том, что Крым и Севастополь уже более пяти лет являются территорией России. Более того, они всегда принадлежали к русскому миру.

Ранее в этот же день на официальном сайте украинского лидера был опубликован поздравительный видеоролик по случаю дня вооруженных сил страны. В нем он пообещал обязательно вернуть «наших людей и наши территории», так как, по его словам, «Донбасс — это Украина, Луганск — это Украина, Крым — это Украина».

2 декабря Зеленский высказал мнение, что США могли бы помочь Украине вернуть Крым, так как имеют «прямые отношения с Россией» и вес в Европе. По его словам, президент США «Дональд Трамп может поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным, «чтобы положить конец этой трагедии».

При этом 27 ноября в США предлагали украинской власти пересмотреть отношение к крымскому вопросу и признать полуостров территорией России. В тот же день стало известно, что американская компания Apple устранила ошибку в одном из своих приложений и теперь Крым отображается в сервисе как часть РФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме усомнились в планах Киева отменить упрощенный въезд в Россию
Лидеры трех партий Украины призвали к майдану перед саммитом «четверки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019