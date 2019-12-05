В Госдуме усомнились в планах Киева отменить упрощенный въезд в Россию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий скептически отнесся к идее правительства Украины отменить упрощенный режим въезда граждан в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» в четверг, 5 декабря.

«Я не думаю, что будет принято решение, оно (заявление кабмина Украины. — Ред.) связано только с тем, чтобы [президент Украины Владимир. — Ред.] Зеленский на «нормандской четверке» не принимал никаких решений, а оставил всё как прежде», — приводит информагентство слова депутата.

Водолацкий отметил, что если намерения киевских властей все-таки будут реализованы, то это негативно отразится на экономике Украины. Он добавил, что украинцы, работающие в России, приносят немалые средства в казну государства.

Ранее 5 декабря кабинет министров Украины анонсировал запрет выезда в Россию по внутренним паспортам. Предполагается, что инициатива заработает уже с 1 марта 2020 года.

Между тем в конце сентября Украина задумала упростить въезд для большинства стран. В течение пяти лет будет сформирован список государств, который, по мнению Киева, не представляет иммиграционной угрозы для страны.

В июле появилась информация о том, что более 4 тыс. россиян не пустили на Украину с начала года.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины началась гражданская война. В свою очередь, Киев считает незаконным присоединение Крыма к России, кроме того, в Донбассе, по мнению украинских властей, есть «российский след» в виде помощи повстанцев. Все обвинения Москва на свой счет не принимает.