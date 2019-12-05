Украина возмутилась обозначением Крыма как части РФ на венгерском телеканале

Посольство Украины в Будапеште потребовало исправить надпись в сюжете венгерского телеканала М1, в котором Крым был обозначен как территория России. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице представителя внешнеполитического ведомства в Facebook 5 декабря.

«Мы искренне надеемся, что этот случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

В посольстве понадеялись, что информация в видеосюжете будет исправлена, а подобная ситуация в дальнейшем не повторится.

«Мы просто не можем оставить такие ошибки без ответа», — добавляется в сообщении.

29 ноября экс-глава украинского МИДа Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от продукции Apple после того, как компания в своих приложениях «Карты» и «Погода» обозначила Крым российской территорией.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.