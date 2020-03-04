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Зеленский признал совершенные правительством ошибки

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Правительство совершает много ошибок, однако готово признавать их и исправлять, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Лидер подчеркнул, что стремился стать президентом, не имея при этом политического опыта, однако у него была «вера и воля» для воплощения необходимых изменений.

«Мы делаем ошибки, много. Но мы готовы признавать их и исправлять», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в среду Верховная рада Украины опубликовала проект постановления об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Накануне партия «Слуга народа» приняла решение 4 марта проголосовать в Верховной раде за отставку Гончарука. Днем ранее Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом страны Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.

28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет вопрос изменения состава правительства.

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