Зеленский сообщил о контролируемой ситуации с коронавирусом в стране

Ситуация с коронавирусом на Украине находится под контролем. Об этом в среду, 4 марта, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде.

«У нас есть первый подтвержденный случай (инфицирования новым типом коронавируса. — Ред.), это правда», — цитирует главу государства «РИА Новости». По словам политика, все необходимые меры приняты.

Первый на Украине случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Его отправили на лечение, а жители города выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника.

Вспышка пневмонии неизвестного типа, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. За пару месяцев инфекция распространилась на территории других стран. По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.