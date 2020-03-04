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Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на региональный источник.

Активисты устроили акцию протеста у подъезда, где проживает супруга больного, который был отправлен на лечение. Отмечается, что они выкрикивали оскорбления и выдвигали требования об ограждении женщины от остальных проживающих, несмотря на то что признаков заболевания у нее выявлено не было. В черновицкой областной государственной администрации рассказали, что жена зараженного гражданина находится в изоляции в собственной квартире, и она регулярно сдает анализы и мазки, которые отправляют на исследование в медучреждение.

Ранее в тот же день сообщалось, что заболел мужчина в Черновицкой области, который вернулся из Италии с пересадкой в Румынии. По словам замдиректора департамента здравоохранения черновицкой областной государственной администрации Марии Полищук, на данный момент состояние пациента стабильное.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. В КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Согласно статистике, в мире заразилось около 92 712 человек, 3164 скончались, более 44 тыс. вылечились.

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