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Верховная рада опубликовала проект постановления об отставке Гончарука

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Верховная рада Украины опубликовала в среду, 4 марта, проект постановления об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. Соответствующий документ был размещен на сайте украинского парламента.

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Отмечается, что проект постановления № 3158 был зарегистрирован в среду и уже рассмотрен парламентским комитетом по вопросам организации государственной власти.

Накануне партия «Слуга народа» приняла решение 4 марта проголосовать в Верховной раде за отставку Гончарука. Ранее в тот же день спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр страны подал заявление об отставке.

2 марта Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом страны Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.

28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет вопрос изменения состава правительства.

25 февраля украинские СМИ сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра.

В январе в Верховной раде заявляли, что Гончарука могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой он заявил о «примитивном понимании» Зеленским экономических процессов.

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