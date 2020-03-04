Пакет ракет: для чего Киеву американские противотанковые комплексы

Министерство обороны США подписало соглашение о производстве партии противотанковых комплексов Javelin. Сумма контракта — $18,4 млн. Оружие получат страны — партнеры Вашингтона, в том числе Украина. «Известия» разбирались, для чего Киеву новые ПТРК, как еще сотрудничают военные ведомства двух стран.

Ракета в чемодане

Javelin — один из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. Установка помещается в карбоновый чемодан и транспортируется за спиной бойца. Развернуть оружие можно за пару минут, еще минута нужна для подготовки и удара по цели.

Главный недостаток — дороговизна. Один выстрел стоит $80 тыс., часто это намного больше стоимости вооружений, которые он уничтожает.

Впервые Украина запросила у США ПТРК после поражений в Донбассе. В Киеве серьезной проблемой считали бронетехнику ополченцев, заявляли, что танки ДНР и ЛНР участвовали в создании иловайского и дебальцевского котлов, уничтожили ряд блокпостов ВСУ.

Пакет ракет «Джавелин» — американский переносной противотанковый ракетный комплекс Фото: Global Look Press/US Army

Купить комплексы бывший президент Украины Петр Порошенко предложил в 2015 году. Интересно, что глава украинского государства потребовал тогда сразу 1240 ракетных комплексов. Порошенко почему-то решил, что США должны возместить Киеву 1240 ядерных боеголовок, от которых тот отказался в 1994 году.

США долго не решались на такие поставки. Администрация Барака Обамы передавала Киеву сухпайки, аптечки, обмундирование, но летальное оружие держала при себе. В Вашингтоне объясняли, что не хотят обострять ситуацию. Возможно, опасались и того, что ПТРК попадут в руки военнослужащих ДНР и ЛНР.

Премьера Трампа

Ситуация изменилась после победы на выборах президента Дональда Трампа. Вашингтон пересмотрел свою позицию и внес Украину в список стран-партнеров, в отношении которых не действуют никакие ограничения в оборонном сотрудничестве.

Первую партию противотанковых ракет Украина получила весной 2018 года. Тогда США передали 37 комплексов и свыше 200 ракет на сумму $47 млн. Первые пуски на полигоне в Черниговской области состоялись в мае 2018-го, в августе того же года ПТРК продемонстрировали на параде в честь Дня независимости Украины.

Пакет ракет Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украине Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Интересно, что Вашингтон взял с Украины обещание не использовать Javelin на линии соприкосновения в Донбассе. Это не помешало Порошенко заявить, что комплексы «напугали российских танкистов». Они якобы отказались выезжать на позиции и обстреливать ВСУ.

Контракт на поставку второй партии вооружения Киев заключил с США в декабре 2019-го. Официально подробности не разглашались. По данным одних СМИ, речь шла о покупке 150 противотанковых ракет и двух ракетных комплексов. По другим сведениям, Вашингтон согласился продать не две, а 10 установок Javelin.

Катера и гранатометы

Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года составил $1,5 млрд. В 2019 году Вашингтон потратил $250 млн, такая же сумма заложена в бюджет на 2020 год.

США поставляют не только противотанковое оружие. В ноябре 2019-го в порт Одессы доставили два патрульных катера класса Island. Украине их отдали еще осенью 2018-го, но плавсредства никак не могли дойти до адресата. Катера 30 лет прослужили в береговой охране на Атлантическом океане, техническое состояние не позволяло дойти до Черного моря. Украина получила их бесплатно, но $10 млн пришлось потратить на ремонт.

Кроме того, Вашингтон передал Киеву крупнокалиберные снайперские винтовки, ручные гранатометы, 3,1 тыс. мин, 2 млн боевых патронов, 34 тыс. детонирующих устройств.

Пакет ракет Американские бронированные автомобили HMMWV Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Украина также просила США продать пять дивизионов комплексов ПВО Patriot. Министр обороны страны времен Порошенко Степан Полторак говорил, что Киев готов заплатить $4 млрд. Деньги, по его словам, появятся, если активнее бороться с контрабандой и закрыть границу с Россией.

На Украину с прибором

Военное сотрудничество не раз омрачалось скандалами. Например, американские гранатометы журналисты находили у бойцов полка «Азов», хотя это подразделение официально внесено в стоп-лист конгресса США — его нельзя вооружать из-за неонацистской идеологии.

Другой скандал произошел, когда неизвестные похитили американское оружие из воинской части во Львовской области. Пропали семь тепловизионных прицелов марки Archer и восемь приборов ночного видения. Стоимость похищенного составила 4,5 млн гривен ($170 тыс.).

Третий конфликт произошел после откровений американского подполковника, начальника «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» Роберта Трейси. В своем блоге он назвал украинских военнослужащих главным недостатком Яворовского учебного центра во Львовской области. По его словам, многие солдаты ленивые и жадные и способны украсть и перепродать любой попавшийся на глаза предмет. На полигоне царит поголовное пьянство, в массовых попойках якобы участвуют не только рядовые, но и их командиры. Большинство украинских военнослужащих не в состоянии выполнить простейшие задачи.

«Участь страны-сателлита»

Эксперты считают, что гонка вооружений негативно скажется на ситуации в Донбассе. Примирение в зоне конфликта Владимир Зеленский называл приоритетной задачей, но результаты его деятельности оказались скромными. В конце 2019 года Украина и Россия обменялись заключенными, состоялась встреча в «нормандском формате». Но уже разведение войск провалилось. На одном из участков предполагаемого разведения в феврале произошли кровопролитные столкновения.

Пакет ракет Военнослужащие вооруженных сил Украины Фото: РИА Новости/Стрингер

«Зеленский в нынешней системе координат большего добиться не может. Поэтому параллельно Киев наращивает силы, готовится к войне», — говорит в беседе с «Известиями» украинский политолог Андрей Золотарев.

Руководитель Института украинской политики Константин Бондаренко отмечает, что в отношениях США и Украины инициативой владеет Вашингтон. «В США началась избирательная кампания. Джо Байден будет критиковать Трампа за заморозку помощи Украине, тому, соответственно, надо показать, что Украину он не бросил. Именно для этого дают ход оружейным контрактам», — отмечает эксперт.