Рада одобрила отставку Гончарука с поста премьер-министра Украины

Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины. На внеочередном заседании 4 марта такое решение поддержали 353 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я не получал ни одной незаконной команды. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру», — приводит «РИА Новости» слова Гончарука, сказанные им во время выступления в Верховной раде.

Он также отметил, что для оценки деятельности правительства недостаточно шести месяцев, в течение которых он являлся премьер-министром Украины. Кроме этого, Гончарук призвал членов правительства довести до конца все начатые реформы, в частности, реформу рынка земли, свободного оборота капитала, либерализации трудовых отношений.

В соответствии с украинским законодательством, за отставкой премьер-министра следует отставка всего правительства. Нынешний кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.

Проект постановления об отставке Гончарука № 3158 Верховная рада Украины опубликовала в среду, 4 марта.

17 января Гончарук написал на своей странице в Facebook, что подал заявление об отставке. Такое решение им было принято после того как в интернете появилась аудиозапись, на которой он нелицеприятно высказывался о президенте страны Владимире Зеленском, заявив о «примитивном понимании» им экономических процессов. Тогда Зеленский отказался удовлетворить заявление Гончарука об отставке по собственному желанию.

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