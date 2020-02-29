Мовная эра: как на Украине реформируют образование

На Украине декоммунизировали школьный предмет «Защита Отечества». «Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название», — сказала министр образования Анна Новосад, добавив, что урок теперь называется «Защита Украины». «Известия» узнали подробности реформ в украинской школе.

НВП по-украински

В украинских школах вместо предмета «Защита Отечества» появится курс «Защита Украины». «Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет «Защита Отечества» — одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не удосужились заменить советское название. Это важный акцент, и я рада, что мы его поставили», — отметила министр образования Анна Новосад.

Она уточнила, что предмет обязателен для изучения в 10–11-х классах, в украинских школах он появился в 2014 году. Цель курса — дать учащимся знания, необходимые «для обороны страны». Школьники, в частности, изучают структуру украинской армии, строевую подготовку, действия в чрезвычайных ситуациях, учатся оказывать первую медицинскую помощь.

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В соцсетях отметили, что «Защиту Отечества» в советских школах не преподавали. Аналогом в СССР была начальная военная подготовка (НВП), поэтому слова о декоммунизации звучат странно. «Идею переименования предмета поддерживаю. Потому что защищать Отечество — это одно, а защищать Украину — другое. Дети могут запутаться», — написал один из комментаторов. Другой отметил, что по-украински отечество — батькивщина. А «Батькивщина» — это партия Юлии Тимошенко, поэтому для нынешних властей такое название неудобно. «Короче, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось», — резюмировал еще один пользователь.

Коррекция классов

Украинское образование постоянно реформируется. Одно из направлений — сокращение обучения на русском языке. В 2014 году на русском языке обучались 1,2 млн детей, в 2019-м — 281 тыс. детей. С 2014 года русских школ на Украине стало втрое меньше. В 2014/15 учебном году их было 621, а в 2018/19-м — 194 (43 из них частные).

Антирусская образовательная политика закрепилась благодаря принятому при бывшем президенте Петре Порошенко закону о запрете обучения на русском языке. Документ полностью переводил на мову преподавание в вузах, а также в средних и старших классах, а с 2020 года на государственный язык должен был перейти весь процесс обучения в школе.

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Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании свободно общался с избирателями на русском языке, обещал внимательно проанализировать инициативы Порошенко. Сделать это было несложно — Зеленский через подконтрольное ему большинство в раде мог инициировать любые изменения законодательства.

Но за девять месяцев у власти послаблений не произошло. Наоборот, 16 января рада приняла закон «О полном общем среднем образовании». Кроме прочих нововведений, документ предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

При этом сохраняется дискриминационная языковая политика. Первая модель предусмотрена для «коренных народов» (крымских татар). Они смогут учиться на родном языке с 1 по 11 (12) класс наряду с изучением украинского языка. Вторая модель — для школ с обучением на языках стран ЕС. Здесь полагается 40% предметов преподавать на государственном языке. Третья модель — для русских школ. Здесь в старших школах 80% образования должно вестись на украинском. Отдельные русскоязычные программы обучения ликвидируются.

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«Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем проводить отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу, чтобы они улучшили свое знание языка украинского», — прокомментировала закон Анна Новосад.

Почему Украина воюет

Еще одно направление — усиление патриотического воспитания. Уроки истории при Порошенко претерпели серьезные изменения. Министерство образования поясняло, что реформы необходимы, чтобы «воссоздать историю страны без политических купюр и идейной ангажированности».

Отдельными темами для старшеклассников стали «Украинская революция 1917–1921 годов», «Советская оккупация», «Установление и утверждение советского тоталитарного режима (1921–1939 годов)». Школьники изучают «Агрессию и оккупацию Крыма Российской Федерацией», «Антитеррористическую операцию в Донбассе», победу Украины на конкурсе «Евровидение» в 2004 и 2016 годах.

Большое внимание также уделено изучению биографий деятелей, которые «способствовали развитию Украины», — Степана Бандеры, Романа Шухевича, Симона Петлюры, Евгения Коновальца.

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Националистический вектор не сильно изменился и на этом направлении. Среди последних инициатив — предложение Института нацпамяти (ИНП) обучать школьников декоммунизации. По словам главы ИНП Антона Дробовича, готовится два курса лекций. «Один разрабатываем совместно с героем Украины Владимиром Жемчуговым (украинский националист, совершил ряд диверсий на территории ЛНР). Он посвящен в целом теме войны — почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Второй блок вопросов касается прав человека, декоммунизации», — рассказал Дробович в недавнем интервью.

Второе пришествие Порошенко

Изменения в гуманитарной политике касаются не только школьного образования. 26 февраля Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня сопротивления оккупации Крыма. По его словам, в 2014-м в Симферополе состоялся большой митинг за целостность и единство Украины. Сопротивление в Крыму было, правда, своеобразным: две трети крымских военнослужащих и три четверти крымских сотрудников правоохранительных органов приняли российское гражданство. Но об этом в Киеве не вспоминают.

Эксперты говорят, что серьезных изменений гуманитарной политики ждать не стоит. «В некоторых сферах Зеленский действует самостоятельно. Например, он активно продвигает в своих интересах закон о продаже земли. Но сломать действующую идеологию в школах сложно. Гуманитарной политикой как занимались, так и занимаются националисты, поэтому рассчитывать на возвращение русскому языку достойного статуса не стоит», — говорит «Известиям» замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

М5 Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua