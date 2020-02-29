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Мовная эра: как на Украине реформируют образование

Киев ввел в школах предмет «Защита Украины»
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Мовная эра: как на Украине реформируют образование
2020-02-28 17:43:42">
2020-02-28 17:43:42
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На Украине декоммунизировали школьный предмет «Защита Отечества». «Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название», — сказала министр образования Анна Новосад, добавив, что урок теперь называется «Защита Украины». «Известия» узнали подробности реформ в украинской школе.

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НВП по-украински

В украинских школах вместо предмета «Защита Отечества» появится курс «Защита Украины». «Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет «Защита Отечества» — одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не удосужились заменить советское название. Это важный акцент, и я рада, что мы его поставили», — отметила министр образования Анна Новосад.

Она уточнила, что предмет обязателен для изучения в 10–11-х классах, в украинских школах он появился в 2014 году. Цель курса — дать учащимся знания, необходимые «для обороны страны». Школьники, в частности, изучают структуру украинской армии, строевую подготовку, действия в чрезвычайных ситуациях, учатся оказывать первую медицинскую помощь.

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Школьники
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В соцсетях отметили, что «Защиту Отечества» в советских школах не преподавали. Аналогом в СССР была начальная военная подготовка (НВП), поэтому слова о декоммунизации звучат странно. «Идею переименования предмета поддерживаю. Потому что защищать Отечество — это одно, а защищать Украину — другое. Дети могут запутаться», — написал один из комментаторов. Другой отметил, что по-украински отечество — батькивщина. А «Батькивщина» — это партия Юлии Тимошенко, поэтому для нынешних властей такое название неудобно. «Короче, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось», — резюмировал еще один пользователь.

Коррекция классов

Украинское образование постоянно реформируется. Одно из направлений — сокращение обучения на русском языке. В 2014 году на русском языке обучались 1,2 млн детей, в 2019-м — 281 тыс. детей. С 2014 года русских школ на Украине стало втрое меньше. В 2014/15 учебном году их было 621, а в 2018/19-м — 194 (43 из них частные).

Антирусская образовательная политика закрепилась благодаря принятому при бывшем президенте Петре Порошенко закону о запрете обучения на русском языке. Документ полностью переводил на мову преподавание в вузах, а также в средних и старших классах, а с 2020 года на государственный язык должен был перейти весь процесс обучения в школе.

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Украинская школа
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
«Русский на Украине искоренить нельзя»
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Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании свободно общался с избирателями на русском языке, обещал внимательно проанализировать инициативы Порошенко. Сделать это было несложно — Зеленский через подконтрольное ему большинство в раде мог инициировать любые изменения законодательства.

Но за девять месяцев у власти послаблений не произошло. Наоборот, 16 января рада приняла закон «О полном общем среднем образовании». Кроме прочих нововведений, документ предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

При этом сохраняется дискриминационная языковая политика. Первая модель предусмотрена для «коренных народов» (крымских татар). Они смогут учиться на родном языке с 1 по 11 (12) класс наряду с изучением украинского языка. Вторая модель — для школ с обучением на языках стран ЕС. Здесь полагается 40% предметов преподавать на государственном языке. Третья модель — для русских школ. Здесь в старших школах 80% образования должно вестись на украинском. Отдельные русскоязычные программы обучения ликвидируются.

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Крымские татары
Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак

«Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем проводить отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу, чтобы они улучшили свое знание языка украинского», — прокомментировала закон Анна Новосад.

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Почему Украина воюет

Еще одно направление — усиление патриотического воспитания. Уроки истории при Порошенко претерпели серьезные изменения. Министерство образования поясняло, что реформы необходимы, чтобы «воссоздать историю страны без политических купюр и идейной ангажированности».

Отдельными темами для старшеклассников стали «Украинская революция 1917–1921 годов», «Советская оккупация», «Установление и утверждение советского тоталитарного режима (1921–1939 годов)». Школьники изучают «Агрессию и оккупацию Крыма Российской Федерацией», «Антитеррористическую операцию в Донбассе», победу Украины на конкурсе «Евровидение» в 2004 и 2016 годах.

Большое внимание также уделено изучению биографий деятелей, которые «способствовали развитию Украины», — Степана Бандеры, Романа Шухевича, Симона Петлюры, Евгения Коновальца.

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Учебник
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Националистический вектор не сильно изменился и на этом направлении. Среди последних инициатив — предложение Института нацпамяти (ИНП) обучать школьников декоммунизации. По словам главы ИНП Антона Дробовича, готовится два курса лекций. «Один разрабатываем совместно с героем Украины Владимиром Жемчуговым (украинский националист, совершил ряд диверсий на территории ЛНР). Он посвящен в целом теме войны — почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Второй блок вопросов касается прав человека, декоммунизации», — рассказал Дробович в недавнем интервью.

Второе пришествие Порошенко

Изменения в гуманитарной политике касаются не только школьного образования. 26 февраля Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня сопротивления оккупации Крыма. По его словам, в 2014-м в Симферополе состоялся большой митинг за целостность и единство Украины. Сопротивление в Крыму было, правда, своеобразным: две трети крымских военнослужащих и три четверти крымских сотрудников правоохранительных органов приняли российское гражданство. Но об этом в Киеве не вспоминают.

Эксперты говорят, что серьезных изменений гуманитарной политики ждать не стоит. «В некоторых сферах Зеленский действует самостоятельно. Например, он активно продвигает в своих интересах закон о продаже земли. Но сломать действующую идеологию в школах сложно. Гуманитарной политикой как занимались, так и занимаются националисты, поэтому рассчитывать на возвращение русскому языку достойного статуса не стоит», — говорит «Известиям» замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

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Зеленский
Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua

Украинский политолог Алексей Якубин отмечает, что за Зеленского голосовал избиратель, который устал от политики Порошенко. «Действующий президент это понимает. И у него действительно другая риторика. Он акцентирует внимание на экономике, на том, что объединяет. Но кадровая политика, реальные решения мало отличаются от тех, какие принимал Порошенко», — подчеркивает Якубин. Он добавляет, что такая ситуация чревата падением рейтинга и акциями протеста.

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