Пушилин анонсировал закрытие границ с Украиной из-за коронавируса

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) закрывает границу с Украиной с полуночи 21 марта из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина в среду, 18 марта.

Пушилин считает, что ситуация с распространением коронавируса на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением граждан этой страны из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где выявлены «тысячи зараженных».

Он напомнил, что у жителей ДНР, которые находятся на территории, подконтрольной Украине, еще есть время вернуться домой. «Обращаю внимание, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей», — добавил политик.

По словам Пушилина, на сегодняшний день в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заболевания пневмонией COVID-19.

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе коронавирусом заразились о 12 человек. В тот же день в минздраве ДНР сообщили, что в самопровозглашенной республике госпитализировали только одного пациента с подозрением на COVID-19, но его состояние удовлетворительное, жалоб нет, температура тела в норме. Других пациентов с подозрением на коронавирус нет.

В тот же день правительство Украины временно приостановило работу ряда пунктов пропуска через границу и ограничило функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

11 марта власти Украины ввели карантин по всей стране до 3 апреля, а с 18 марта действует запрет на работу ресторанов, торговых центр, кафе и кинотеатров. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний на время карантина.

По данным международной статистической Worldometers на 18 марта, на Украине SARS-CoV-2 заразились 14 человек, двое погибли.