В Москве изолированы 6 тыс. контактировавших с больными COVID-19

У 131 заболевшего коронавирусом в Москве установлено 6 тыс. контактов, все они находятся в настоящее время в изоляции. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«И на 131 заболевшего мы установили 6 тыс. персональных контактов, которые на сегодняшний день находятся в изоляции. Всё это позволяет нам выиграть время и обеспечить перестройку работы нашей инфраструктуры, в первую очередь медицинской», — цитирует «РИА Новости» Ракову.

Ранее, в субботу, заммэра рассказала о восьми пациентах, вылечившихся от коронавируса в столице, пишет «Газета.ру». В этот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что в России под медицинским наблюдением остаются более 36 тыс. человек, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

20 марта в Москве было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 131 человек. Большинство пациентов недавно прибыли из европейских стран.

По данным Роспотребнадзора на субботу, 21 марта, в стране зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом нового типа. Как сообщает Worldometer на сегодняшний день, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.