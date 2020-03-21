Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе

Жителя Уссурийска оштрафуют за распространение слухов о коронавирусе. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД, опубликованном 21 марта на сайте ведомства.

«28-летний мужчина распространил в мессенджере ложную информацию о заболевших коронавирусом на предприятии. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины составлен административный материал по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ. («Злоупотребление свободой массовой информации»), который направлен в суд для рассмотрения», — рассказали в МВД.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 100–300 тыс. рублей.

Накануне Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к недостоверной информации в СМИ о коронавирусе. Ранее в этот же день Роспотребнадзор уже сообщил о том, что принимает меры реагирования в отношении СМИ и социальных сетей, которые размещают фейковую информацию о коронавирусе.

19 марта в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Информация появляется в различных регионах и распространяется, как правило, через социальные сети и мессенджеры.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 21 марта, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.