Почти треть россиян заявила об удовлетворенности удаленной работой
Почти треть участников опроса, проведенного сервисом путешествий Туту.ру, заявила, что им нравится удаленная работа. Об этом 21 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.
В опросе приняли участие 1,3 тыс. человек. 54% респондентов сообщили, что характер работы или начальство не позволили перейти на «удаленку». Остальные 46% работают из дома.
«Треть респондентов (29%) ответили, что им нравится работать из дома. Они хорошо справляются с рабочими обязанностями. 7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась. А каждый десятый хочет обратно в офис, так как там комфортнее работать», — рассказали агентству.
В свою очередь туристический сервис Aviasales опросил пользователей социальных сетей и узнал, как те обустроили домашний офис. Большинство из них ответили, что они устраивают рабочую атмосферу. Для некоторых из них она заключается в соблюдении дресс-кода, уборке письменного стола или в «деловой пижаме» и чашке кофе.
Ранее, 18 марта, мэр Москвы Сергея Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на «удаленку», не подменяя ее вынужденными отпусками за свой счет.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 21 марта, в мире заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.