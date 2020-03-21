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Почти треть россиян заявила об удовлетворенности удаленной работой

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Фото: TASS/ imago images/Lichtgut
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Почти треть участников опроса, проведенного сервисом путешествий Туту.ру, заявила, что им нравится удаленная работа. Об этом 21 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.

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В опросе приняли участие 1,3 тыс. человек. 54% респондентов сообщили, что характер работы или начальство не позволили перейти на «удаленку». Остальные 46% работают из дома.

«Треть респондентов (29%) ответили, что им нравится работать из дома. Они хорошо справляются с рабочими обязанностями. 7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась. А каждый десятый хочет обратно в офис, так как там комфортнее работать», — рассказали агентству.

В свою очередь туристический сервис Aviasales опросил пользователей социальных сетей и узнал, как те обустроили домашний офис. Большинство из них ответили, что они устраивают рабочую атмосферу. Для некоторых из них она заключается в соблюдении дресс-кода, уборке письменного стола или в «деловой пижаме» и чашке кофе.

Ранее, 18 марта, мэр Москвы Сергея Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на «удаленку», не подменяя ее вынужденными отпусками за свой счет.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 21 марта, в мире заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.

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