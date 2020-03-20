СМИ сообщили о возможном дефиците ноутбуков из-за «удаленки»

Дефицит ноутбуков может возникнуть в России в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом 20 марта сообщил РБК со ссылкой на данные компании GfK.

По словам собеседника издания, нехватка портативных компьютеров может произойти из-за повышенного спроса на устройства в связи с временным переводом сотрудников на удаленную работу, в то время как производство ноутбуков в Китае еще не до конца восстановлено, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По словам специалистов, с 2 по 8 марта продажи ноутбуков выросли на 10%, а в период с 9 по 15 марта рост составил 27%. За последнюю неделю спрос на устройства вырос на 50%.

Кроме того, на спрос повлияла и волатильность рубля, пишет RT. Эксперты объяснили, что в такой ситуации люди срочно реализовывают «отложенные планы покупки компьютеров, пока цены не изменились», отмечает телеканал «360».

Отмечается, что рынок оказался не готов к такому большому спросу и что у продавцов не осталось ноутбуков, пишет НСН. По словам руководителя направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрия Шалеева, наибольшим спросом пользуются известные марки ноутбуков. Также у покупателей популярны гаджеты дороже 40 тыс. рублей.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. По словам чиновника, на данном этапе «было бы неплохо» перевести на «удаленку» 15–30% офисных сотрудников. Он призвал работодателей «не подменять» удаленную работу «вынужденными отпусками за свой счет» и попросил поделиться опытом организации такой работы.

В тот же день доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов предупредил о риске заболеть из-за сверхурочной работы в офисе. По его словам, достаточно высокую заболеваемость офисных сотрудников можно объяснить недостатком физической активности и влиянием компьютерного облучения.