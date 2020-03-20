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«Почта России» перевела часть сотрудников на удаленку

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Фото: Почта России
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«Почта России» перевела часть сотрудников на дистанционную работу в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 20 марта.

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На удаленный формат работы перешли около половины сотрудников из аппарата управления компании, а также 30% офисных работников региональных управлений. Все они получили необходимые инструкции и полную IT-поддержку.

В «Почте России» рассчитывают, что перевод на удаленку минимизирует число контактов между сотрудниками и, как следствие, снизит риск заражения инфекцией.

«Количество сотрудников, работающих в удаленном режиме, может быть пересмотрено в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе», — отмечается в сообщении

В компании подчеркивают, что переход управленческого состава на дистанционную работу не отразится на функционировании почтовой сети.

«Все отделения «Почты России» работают в штатном режиме. Компания своевременно выполняет обязательства, в том числе социальные — выплату пенсий и пособий, доставку почтовых отправлений, прием оплаты коммунальных и других услуг», — говорится в сообщении.

Кроме того, в офисах усилены меры санитарной обработки. В частности, сотрудники обеспечены антисептиками, а при их размещении соблюдается необходимая безопасная дистанция.

18 марта гендиректор РЖД Олег Белозеров дал поручение разработать технологию перехода сотрудников компании на удаленную работу.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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