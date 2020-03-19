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Нью-Йорк обязал компании перевести 75% сотрудников на удаленную работу

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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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Компании, чьи офисы находятся в штате Нью-Йорк в США, должны перевести 75% сотрудников на удаленную работу. Об этом в четверг, 19 марта, во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

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«Я ужесточаю меры по сравнению с требованиями, существовавшими накануне. На рабочих местах может находиться не более 25% от общей численности персонала компаний. Вчера это было 50%, сегодня мы ужесточили требования, но это не относится к сотрудникам жизненно необходимых служб. На практике это означает, что 75% сотрудников компаний должны оставаться дома и работать в удаленном режиме», ― цитирует его ТАСС.

Также Куомо подчеркнул, что не планирует вводить карантин в городе Нью-Йорк.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал об открытии пяти диагностических центров для тестирования людей на коронавирусную инфекцию прямо в автомобиле.

13 марта стало известно о первом зарегистрированном случае заболевания пневмонией нового типа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Зараженная является сотрудницей дипмиссии Филиппин. Представительство страны было закрыто, а все сотрудники были помещены на карантин.

По последним данным, в штате Нью-Йорк зафиксировано 4152 случая заражения SARS-CoV-2, при этом 22 человека скончались. В самих Соединенных Штатах в целом зарегистрировано 10 816 случаев заражения и 161 смерть от коронавируса.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 230 тыс. человек, вылечились более 86 тыс. пациентов, умерли 9390 человек.

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