В РФ более 36 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

В России под медицинским наблюдением остаются более 36 тыс. человек, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает Роспотребнадзор.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек», — говорится в сообщении.

Всего, по данным службы, с конца декабря прошлого года на пунктах пропуска через государственную границу было досмотрено более 4,6 млн человек.

За последние сутки в стране зафиксировано 54 новых случая инфицирования коронавирусом. Среди них — 33 в Москве, 6 — в Якутии, по 4 — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 2 — Кировской и Новосибирской областях и по одному — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях. Большинство из заразившихся недавно вернулись из стран ЕС.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая инфицирования коронавирусом.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на 08:00 мск субботы в мире число случаев заражения новым коронавирусом достигло 274 200 человек. Вне Китая, где впервые была зафиксирована вспышка заболевания в конце декабря прошлого года, в 153 странах мира зарегистрировано 192 784 случая.