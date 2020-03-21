Совбез Киргизии призвал ввести тотальный режим ЧС из-за COVID-19

В трех сельских округах Баткенского района Баткенской области Киргизии введен режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции. Совет безопасности Киргизии рекомендовал республиканскому кабмину ввести тотальный режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил представитель Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса.

«В целях профилактики кабмину рекомендовано с 22 марта ввести режим ЧС по всей республике», — цитирует ТАСС слова представителя штаба.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков в связи со сложившейся обстановкой призвал граждан проявить ответственность и дисциплину.

«Да, наш народ очень гостеприимный, психологически тяжело принять ограничения. Но, еще раз повторюсь, сохранение дисциплины — это вопрос здоровья не отдельно взятого гражданина, а всей нации», — цитирует главу государства «Sputnik Киргизия».

По его словам, следует строго придерживаться рекомендаций медиков и прекратить взаимные контакты, перейдя на общение по телефону и через соцсети.

Согласно информации на сайте правительства республики, с 20 марта введены ограничения на все международные регулярные авиарейсы, прибывающие и вылетающие из страны. 1 раз в неделю самолет «Аэрофлота» будет отправляться по маршруту Москва–Бишкек–Москва. С такой же частотой будут совершаться рейсы Ош–Москва–Ош и Новосибирск–Бишкек–Новосибирск.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии, по данным на 21 марта, достигло 12 человек. Все заразившиеся вернулись в страну после паломничества к мусульманским святыням Саудовской Аравии и Кувейта.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 21 марта, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.